Войти
Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов
позиция
Гончарук обещает найти решение проблемы «зеленых» тарифов
В Золотом стартовало разведение сил, следующим будет Петровское
мирный процесс
В Золотом стартовало разведение сил, следующим будет Петровское

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

официально
RSS

Госдолг Украины вырос до 83 миллиардов долларов

231
Госдолг Украины вырос до 83 миллиардов долларов

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2019 года вырос на 1,26%, или на $1,03 млрд – до $82,95 млрд, свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Как указал Минфин, в национальной валюте госдолг сократился на 3,36% - до 1,997 трлн грн.

Прямой и государственный долг в сентябре этого года в долларовом выражении вырос на 1,77% - до $72,99 млрд (в гривне снижение составило 2,86%, до 1,758 трлн грн), в том числе внешний – на 2,88%, до $38,66 млрд.

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 2,36% – до $9,95 млрд (в гривне снизился на 6,81%, до 239,73 млрд грн), в том числе внешний - на 2,72%, до $9,49 млрд.

В целом с начала года совокупный госдолг Украины увеличился на 5,91%, или на $4,63 млрд, а в гривневом эквиваленте он сократился на 6,72%, или на 143,92 млрд грн.

Читайте также: Financial Times тоже будет писать Kyiv вместо Kiev

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам сентября по сравнению с августом-2019 снизилась до 39,58%, в евро – до 9,93%; в канадских долларах – до 0,18%, в специальных правах заимствования – до 13,46%, в иенах – до 0,69%, тогда как доля обязательств в национальной валюте возросла до 36,15%.

Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в сентябре укрепился до 24,08 грн/$1 по сравнению с 27,688 грн/$1 на начало года.

госдолг
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 29 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Легко ли вести бизнес в Украине?

Поднятый прессой ажиотаж по поводу роста Украины в рейтинге Doing Business лишен серьезных оснований. Для улучшения макроэкономических показателей Украины скорее важно ее участие в международной торговле технологическими товарами, а не в торговле сырьем, безотносительно к тому, легко это делать или трудно
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат

Мне не важно, что и как говорит президент, если он показывает результат. Яркий пример Трамп. Если послушать, что он говорит, то это просто катастрофа. Но когда посмотришь как он отстаивает интересы своей страны, то невольно им восхищаешься.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016