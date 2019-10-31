Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение

Верховная Рада проголосовала за возвращение в Уголовный кодекс статьи, предусматривающей наказание за незаконное обогащение.

За соответствующий законопроект № 1031 в четверг проголосовали 259 нардепов, сообщает УП.

Представляла законопроект ко второму чтению председатель антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская.

«Всем обычным людям понятно, что ситуация, когда судья или прокурор, всю жизнь имея скромную зарплату, живет в доме на 5 этажей с теннисным кортом и двумя бассейнами и при этом этот дом зарегистрирован на его маму пенсионерку, которая при жизни оплатила 10 тысяч налогов, то всем понятно, что такая ситуация ненормальна и является индикатором незаконных коррупционных активов такого судьи или прокурора », - сказала она.

«Что предлагает этот законопроект ко второму чтению? Ответственность за незаконное обогащение предлагается установить в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн грн. превышают его законные доходы», — рассказала Красносельская.

В то же время она рассказала, что законопроект предусматривает механизм гражданской конфискации имущества, «если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 млн грн.».

«Эти два механизма (ответственность и конфискация — ред.) будут работать вместе и соответственно за самые большие кражи будет уголовная ответственность, меньше — гражданская конфискация ... Механизм гражданской конфискации предусматривает решение суда. Предусматривает, что прокуратура собирать доказательства, идет в суд, и только в том случае, если суд соглашается с представленными доказательствами, наступает гражданская конфискация», — сказала Красносельская.

«Этот инструмент — и гражданская конфискация и уголовная ответственность — будет доступен только НАБУ, САП и ВАКС», — добавила председатель комитета.

Напомним, что 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание для чиновников за незаконное обогащение.