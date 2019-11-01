Штаб ООС посчитал потери боевиков за октябрь

Потери боевиков на Донбассе в октябре текущего года составили 96 человек, 33 из которых были убиты.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«В октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых „Л/ДНР“ и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных — 33 человека», — информирует разведка Объединенных сил.

В пресс-службе отметили, что это — достоверно подтвержденные потери противника, которые могут быть меньше реальных.