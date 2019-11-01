Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени

Президент Владимир Зеленский заявил, что 55% производства «Укрспирта» находится в тени.
Об этом он сказал во время совещаний по вопросам развития спиртовой отрасли Украины в рамках поездки в Тернопольскую область, передает «Укринформ».
«Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть более половины, 55% производства сейчас „Укрспирта“ в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет», — подчеркнул он.
В то же время заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, что, начиная с 2016 года, почти в 5 раз уменьшился финасовый результат госпредприятия.
«Это так же влияет на уплату налогов. Если налог на прибыль „Укрспирт“ платил в 2016 году почти 30 млн, то в 2018 году ни копейки налога на прибыль крупнейший государственный спиртовой монополист не уплатил в бюджет», — отметила она.
По ее словам, из-за нелегального рынка спирта государственный и местные бюджеты ежегодно недополучают 8 млрд гривен.
Напомним, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя госпредприятия «Укрспирт».
23 октября исполняющим обязанности директора госпредприятия «Укрспирт» был назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016