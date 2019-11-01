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Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени
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Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени

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Зеленский признал, что более половины спирта в стране находится в тени

Президент Владимир Зеленский заявил, что 55% производства «Укрспирта» находится в тени.

Об этом он сказал во время совещаний по вопросам развития спиртовой отрасли Украины в рамках поездки в Тернопольскую область, передает «Укринформ».

«Такая у меня есть статистика, вы скажете, так это или нет, то есть более половины, 55% производства сейчас „Укрспирта“ в тени, государственные заводы контролируются криминальными группировками более 10 лет», — подчеркнул он.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив рассказала, что, начиная с 2016 года, почти в 5 раз уменьшился финасовый результат госпредприятия.

«Это так же влияет на уплату налогов. Если налог на прибыль „Укрспирт“ платил в 2016 году почти 30 млн, то в 2018 году ни копейки налога на прибыль крупнейший государственный спиртовой монополист не уплатил в бюджет», — отметила она.

По ее словам, из-за нелегального рынка спирта государственный и местные бюджеты ежегодно недополучают 8 млрд гривен.

Напомним, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурсный отбор на должность руководителя госпредприятия «Укрспирт».

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23 октября исполняющим обязанности директора госпредприятия «Укрспирт» был назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Укрспирт, Владимир Зеленский
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