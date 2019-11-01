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Власть не поддерживает реприватизацию

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Власть не поддерживает реприватизацию, в частности телекоммуникационной компании «Укртелеком», и планирует заинтересовать инвесторов большой приватизацией 2020 года. Об этом сообщил «Прямой канал» по результатам Форума Единства в Мариуполе.

Во время Форума премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул, что реприватизация это очень плохой сигнал для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство относиться к таким идеям очень осторожно.

«Реприватизация — это очень опасно, это плохо, потому что инвестор в Украине должен чувствовать, что, если если он что-то проинвестировал, то без оснований у него никто этого не отнимет. Нам нужно создать условия, когда люди будут вкладывать в Украину деньги и не бояться, что у них эти деньги просто заберут», — заявил Гончарук.

В свою очередь министр экономики Тимофей Милованов акцентировал на необходимости активной подготовки украинских госпредприятий к приватизации, которую власти планируют провести в следующем году. Для успешной продажи крупных госпредприятий нужно найти инвесторов.

«Приватизация будет, нам нужно готовить компании и передавать их на приватизацию, нам нужно обеспечить, чтобы это было прозрачно, а значит, если говорить упрощенно, то есть два типа приватизации — маленькие компании, которые имеют небольшого клиента регионального, они будут продаваться через Прозорро ... в большой приватизации ситуация сложнее, потому что нужно найти сильных инвесторов», — отметил Милованов.

Эксперты отмечают, что успешная приватизация будет способствовать развитию экономики, созданию новых рабочих мест и созданию условий для повышения заработных плат.

«Существует много секторов производства, благодаря приватизации которых Украина сможет создать много рабочих мест и сделать на этом деньги. Мы видим, что Украина — это одна из экономик, наиболее стремительно развивающихся сегодня в мире. И поэтому есть такая готовность инвесторов приходить сюда есть», — отметил генеральный директор TIU Canada Майкл Юркович.

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Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов. При этом риск национализации ранее проданных предприятий дополнительно их отпугивает. В частности, ситуация вокруг оператора связи «Укртелеком», где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, стала негативным сигналом для инвесторов.

инвестиции, приватизация, реприватизация
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