Дела против бывших собственников ПриватБанка передали НАБУ

Уголовные производства, касающиеся возможных расхищений, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Сейчас это дело нашими силами практически не осуществляется, осталось две экспертизы, которые мы завершаем. Параллельно несколько производств мы передаем в НАБУ, поскольку с 20 ноября мы вообще не сможем расследовать дела, поэтому мы должны консолидировать все материалы в одних руках, и практически все материалы уже в НАБУ», — сказал он журналистам в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Стороны ведут множественные другие судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.