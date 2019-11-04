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Китай и США договорились по «основным торговым вопросам»

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Китай и США договорились по «основным торговым вопросам»

Китайские власти достигли консенсуса по основным торговым вопросам с Соединенными Штатами.

Об этом сообщила телекомпания CNBC.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин, а также представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер провели телефонный разговор, в ходе которого «серьезно и конструктивно» обсуждались основные вопросы, необходимые для достижения торгового соглашения между двумя государствами.

Кроме того, отмечает телекомпания, стороны обсудили график проведения будущих консультаций.

В свою очередь офис Лайтхайзера в письменном заявлении отметил, что США и Китай «достигли прогресса по конкретным вопросам» и «близки к окончательной доработке ряда положений торгового соглашения».

«Обсуждения продолжатся на уровне заместителей, и руководители делегаций в ближайшем времени вновь проведут телефонные переговоры», — указывается в заявлении.

В нем не говорится о достижении консенсуса по основным торговым вопросам.

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Напоминим, президент США Дональд Трамп заявил, что американские и китайские власти выбирают новое место для заключения договоренностей по итогам первого этапа переговоров, которые охватят около 60% всего торгового соглашения.

Лидеры США и Китая должны были встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сантьяго 16 и 17 ноября. Существовала вероятность, что первый вариант торгово-экономического соглашения между двумя странами будет заключен именно на этом мероприятии. Однако президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что вынужден отменить форум из-за массовых антиправительственных протестов в стране.

США, Китай, торговая война
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