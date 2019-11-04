Сервис аренды жилья Airbnb заработал на украинском

Сервис аренды жилья Airbnb можно использовать еще на 31 языке, в том числе на украинском.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссыдкой на FastCompany.

Теперь платформа поддерживает 62 языка. Кроме украинского, Airbnb добавил албанский, армянский, болгарский, эстонский, латвийский и другие.

В компании отмечают, что сейчас сервисом могут пользоваться около 4 млрд людей на родном языке.