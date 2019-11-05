Войти
В 2020 государство потратит 173 млрд на пенсии и 113 млрд на медицину
госфинансы
В 2020 государство потратит 173 млрд на пенсии и 113 млрд на медицину
Зеленский сменил главу Черкасской области
кадры
Зеленский сменил главу Черкасской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Дубинский пожаловался в САП на двух коллег из «Слуги народа» и обратился касательно переписки Тищенко

3382
Дубинский пожаловался в САП на двух коллег из «Слуги народа» и обратился касательно переписки Тищенко

Народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский принес в Специализированную антикоррупционную прокуратуру факты об обращении к нему двух коллег из фракции «с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок «ПроЗорро», а также обратился с тем, чтобы САП проверила переписку депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко с пранкером.

«Я предоставил факты, и они подтверждаются стенограммой заседания комитета, что ко мне обращались два депутата от партии „Слуга народа“ Заблоцкий и Мовчан с требованием оставить высокими комиссионные для частных площадок „ПроЗорро“. Я считаю, что это может иметь в себе коррупционную составляющую», — сказал он журналистам во вторник перед зданием САП, передает Интерфакс-Украина.

Дубинский указал, что заявление у него принял лично руководитель САП Назар Холодницкий. Нардеп во вторник дает показания в НАБУ и САП.

Депутат также сообщил, что обратился в САП с требованием проверить факты, действительно ли происходила переписка его коллеги по фракции Николая Тищенко с пранкером, который выдавал себя за генерального прокурора Руслана Рябошапку.

«Если господин Тищенко действительно осуществлял такую переписку и общался с воображаемым генеральным прокурором Рябошапкой, и у него есть факты какой-то незаконной деятельности в партии „Слуга народа“, то он (Тищенко — Ред.) должен был ответить на вопросы, которые ставятся в связи с этой перепиской», — отметил он.

Читайте также: Левочкина переписывалась с Манафортом по поводу приватизации «Укртелекома»

Дубинский надеется, что данная информация уже во вторник будет внесена в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начато расследование.

«Я сегодня общался с одним из депутатов фракции „Слуга народа“, который подтвердил, что с господином Тищенко у меня был разговор, который упоминается в этой переписке. Я эти факты также сегодня предоставлю на допросы. Я считаю, что это вообще вопрос государственной безопасности, кто смог „клонировать“ номер генпрокурора и общаться от его имени, и является ли эта переписка настоящей», — подчеркнул депутат.

Александр Дубинский, САП, Слуга народа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016