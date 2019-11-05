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Украинцы составили большинство иностранных работников в Венгрии

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Украинцы составили большинство иностранных работников в Венгрии

Большинство иностранных работников в Венгрии — из Украины, из 43 881 разрешений на работу по состоянию на конец сентября.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Világgazdaság.

Официальная статистика показывает, что среди рабочих из стран, не входящих в ЕС, в Венгрии сербы занимают второе место по количеству разрешений (6199), за ними идут китайцы с 2965. На рынке труда Венгрии — 2778 вьетнамцев и 1806 индийцев.

Доля рабочих по национальной принадлежности заметно не изменилась за последние несколько лет, хотя общая цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом. Два года назад из трех топ-стран было зарегистрировано 11 644 работников; этот показатель вырос до 31 499 в прошлом году.

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Украинцы, в частности, составили подавляющее большинство иностранцев, которые в этом году получили вид на жительство в Венгрии с целью трудоустройства. Речь идет о 26 тысячах человек по состоянию на сентябрь.

Венгрия, заробитчане
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Вторник, 5 ноября 2019
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