В Россию возвращаются вытрезвители

Российская Госдума во вторник, 5 ноября приняла в первом чтении проект закона, разрешающего властям регионов создавать вытрезвители, предназначенные для помощи лицам, утратившим способность «самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
«Сейчас в части субъектов нашей страны уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку», — объяснил необходимость принятия документа один из его авторов, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, которого цитируют российские СМИ.
Сеть вытрезвителей существовала в России с советских времен, однако была ликвидирована в 2012 году. По оценке авторов законопроекта, в результате этого сейчас в России ежегодно гибнет от переохлаждения по 8–10 тыс. человек, оказавшихся на улице в беспомощном состоянии по причине алкогольного опьянения. Кроме того, эти люди нередко становятся жертвами преступников либо сами совершают преступления.
В соответствии с подготовленным группой сенаторов и депутатов Госдумы законопроектом власти регионов должны получить право создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.
При этом правила работы таких учреждений должно утверждать правительство России.
Одновременно депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправку в закон «О полиции», дав полицейским право доставлять пьяных из общественных мест не только в медицинские организации, но и в специализированные учреждения, оказывающие помощь лицам, находящимся в состоянии опьянения.
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