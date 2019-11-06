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Рябошапка раскритиковал Горбатюка и работу его управления

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Рябошапка раскритиковал Горбатюка и работу его управления

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что управление специальных расследований ГПУ во главе с Сергеем Горбатюком занималось не своими делами.

В интервью LB.ua генпрокурор также сказал, что Горбатюка уволили, потому что он не захотел проходить переаттестацию.

"Если Сергей Викторович не захотел работать дальше в силу определенных своих мотивов, которые он скрывает от нас, от вас... Я лично сидел с Горбатюком и его коллегами за этим столом, объяснял в течение нескольких часов, что такое аттестация, как и почему она происходит. То же делал Чумак несколько дней. А Горбатюк послушал и сделал по-своему. Как будто заранее был уверен, что именно так и поступит", – сказал Рябошапка.

"Почему так поступил? Очевидно, что Горбатюку выгоден конфликт. Горбатюк и конфликт – это синонимы. Мы не можем поставить знак равенства между Горбатюком и эффективностью, результатом работы, но "Горбатюк" равно "конфликт". Постоянное создание из себя образа жертвы дает возможность защищаться то всех", – заявил он.

Рябошапка отметил: "Мы взяли статистику (работы управления спецрасследований – ред.). Из 14,5 тысяч томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8 тысяч касаются событий на Майдане. А остальные – непонятно чего. Там – неизвестно что. То есть половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были".

На вопрос, почему до сих пор нет ответа, что произошло на Майдане, он сказал, что "это – вопрос эффективности работы руководства этого подразделения".

На вопрос, почему за 5 лет не раскрыто, кто убил протестующих, Рябошапка ответил: "Давайте позовем Сергея Викторовича (Горбатюка – ред.). Нам также очень интересно".

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Генпрокурор также подтвердил, что предлагал адвокату семей погибших Евгении Закревский возглавить департамент, который будет осуществлять процессуальное руководство в делах, связанных с событиями 2013-2014 годов на Майдане. Но она отказалась: "Мы не достигли согласия по всем элементам договоренностей".

Он предположил, что этот департамент может возглавить "тот, кто не поддержал Сергея Викторовича (Горбатюка – ред.) в его демарше".

ГПУ, Сергей Горбатюк, Руслан Рябошапка
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