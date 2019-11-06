В правительстве уже составляют список вопросов для переписи населения

Кабинет министров уже готовится к проведению в декабре 2020 года в Украине переписи населения.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Мы будем говорить об этом где-то в январе, поскольку планируется проведение в следующем году только в декабре, потому что это релевантный месяц, когда люди обычно дома собираются, даже если они работают какую-то часть времени за рубежом. Поэтому времени для подготовки переписи в следующем году у нас достаточно», — сказал Гончарук.

По его словам, министр КМУ Дмитрий Дубилет уже составляет тот перечень вопросов, на которые правительство хотело бы получить ответы в результате проведения этой переписи.

«До конца года мы планируем провести так называемую цифровую перепись населения, то есть с помощью различных статистических и методологических методов, за счет работы с реестрами, их сочетания, сопоставления, выясним ответы на большинство этих вопросов», — пояснил премьер-министр.

В то же время глава правительства полагает, что провести перепись на сумму значительно меньше, чем 3,4 млрд грн, вполне реально. Гончарук предположил, что сэкономить средства можно в том числе в случае привлечения к этому процессу работников Укрпочты и ряда других государственных организаций.