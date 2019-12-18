Гончарук уверяет, что деньги на перепись населения найдут

Денег на проведение в 2020 году переписи населения хватит, а если будут проблемы, то ее перенесут на вторую половину года.
Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук сказал во время открытия Офиса противодействия рейдерству в Киеве, сообщает Укринформ.
«В любом случае, перепись населения была запланирована на декабрь следующего года, сейчас в государственном бюджете Украины на это предусмотрены средства — это больше миллиарда. Это означает, что деньги для того, чтобы должным образом подготовиться к проведению этой переписи, у нас будут. Если увидим, что этих средств у нас не хватает, мы просто летом предложим парламенту внести изменения и какой-то бюджет на это выделить, и проведем перепись полноценную во втором полугодии следующего года. То есть, от переписи мы не отказываемся, а просто разумно к этому подходим», — сказал Гончарук.
Он отметил, что сейчас правительство реализует три разных пилотных проекта по переписи. До 27 декабря по ним будут сделаны определенные выводы, станет понятной цена вопроса, и уже после этого правительство будет принимать решение о том, в каком именно виде состоится перепись населения.
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