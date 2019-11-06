МВФ предупредил ЕС о скором финансовом кризисе

Международный валютный фонд предупредил страны ЕС о новом финансовом кризисе. По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
В документе, в котором МВФ оценивает экономическую ситуацию в Европе, указывается, что возможными источниками будущих проблем являются торговый протекционизм, «хаотичный Brexit», а также геополитика.
Так, например, в МВФ указывают, что снижение уровня торговли и падение уровня производства может привести к росту цен в том числе в сфере недвижимости и других активов. Это в свою очередь может ослабить устойчивость банков.
В этой ситуации в МВФ считают необходимым ослабление бюджетной политики Германией и Нидерландами, что может стимулировать экономический рост.
Доклад появился на фоне публикации последних макроэкономических данных, из которых следовало, что, несмотря на определенный рост в ряде стран (например, во Франции), в Германии в последнем квартале началась техническая рецессия. Ухудшилась ситуация на общеевропейском рынке труда.
В Берлине опасения МВФ встретили со скепсисом. Так, министр финансов этой страны Олаф Шольц заявил, что никаких срочных мер для стимулирования предпринимать не нужно. «У нас есть все возможности для того, чтобы справиться с ситуацией, если кризис действительно наступит. Но сейчас кризиса нет, и мы его не ожидаем», — добавил он.
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