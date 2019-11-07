«Укрзализныця» открыла залы ожидания для военных на вокзалах Винницы и Мариуполя

«Укрзализныця» открыла залы ожидания для военнослужащих (участников Операции объединенных сил) на железнодорожных вокзалах в Мариуполе и Виннице.
Как сообщил глава УЗ Евгений Кравцов в Facebook в четверг утром, такие помещения уже работают круглосуточно на пяти других вокзалах Украины (Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр). Все они переоборудованы из бывших депутатских залов.
По данным УЗ, все указанные залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих-участников ООС при наличии у них удостоверения личности и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).
Для комфорта посетителей есть комнаты для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету. Кроме того, военные могут воспользоваться гладильной доской с утюгом, микроволновой печью и чайником.
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