Скандал с перепиской в Раде: Герус наставляет министра Оржеля по поводу импорта электроэнергии из России

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупку 2000 МВт электроэнергии у России. Видео телефонной переписки депутата с министром во время заседания Верховной Рады опубликовал на своей страничке в Facebook журналист Всеволод Филимоненко.

«Публикую наше видео с последнего заседания Рады: Нардеп Слуга Народу Andriy Gerus действительно обсуждал с министром энергетики Олексій Оржель закупку у России 2000 МВт. Так что играем дальше...», — написал Филимоненко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку — позволить закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч в сутки.