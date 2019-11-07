Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствуют о том, что в Украине проживают более 35 тысяч лиц без гражданства.
Об этом сообщил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу во время открытия мурала «Маленький гражданин» в четверг в Киеве, сообщает Укринформ.
«Во всем мире более 10 миллионов людей, которые не имеют национальности, но не очень много людей знают об этой проблеме. В Украине проживают более 35 тысяч человек без национальности. И, к сожалению, Украина имеет самые высокие цифры в Европе в части людей, которые находятся под риском безгражданства», — сказал Матеу.
В то же время он подчеркнул, что с этой проблемой можно справиться, и в этом году Кыргызстан стал первой страной, которой удалось полностью решить проблему безгражданства.
По словам Матеу, это было сделано благодаря усилиям правительства, гражданского общества и при международной поддержке.
«Поэтому в Украине мы поддерживаем правительство в том, чтобы предупредить безгражданство или предотвратить его. Мы приветствуем регистрацию законопроекта в Верховной Раде на прошлой неделе, который будет определять процедуру определения статуса людей, которые могут оказаться под риском безгражданства», — сказал представитель УВКБ ООН в Украине.
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