«Все довольны, но просят помедленнее»: Зеленский прокомментировал «турборежим» в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проблемой в работе нынешней Верховной Рады является то, что не входящие в большинство партии «не хотят голосовать».

Он указал, в частности, что возвращение нормы об уголовной ответственности за незаконное обогащение саботировали и в предыдущем парламенте, и даже в новоизбранной Верховной Раде. «Очень много и больших финансовых групп, и других партий лоббировали, чтобы не голосовать за этот закон. Мы проголосовали, скоро он начинает реально действовать, поэтому это будут не только посадки, а возвращение денег в бюджет страны. Это самое главное, потому что денег нет», — сказал Зеленский в интервью «Откровенно с президентом» за рулем автомобиля Tesla, которое разместил Офис президента в соцсетях в четверг.

Президент напомнил, что нынешним парламентом принято уже более 70 законов, среди которых возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, снятие депутатской неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры, законы для улучшения бизнес-климата в Украине.

«О „турборежиме“ и европейцы, и представители МВФ, и ЕБРР, и Всемирного банка говорили мне, что очень довольны, и даже что давайте чуть помедленнее», — отметил он.