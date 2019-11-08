В «Укрэнерго» призвали ликвидировать тарифную несправедливость для населения

Руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук считает несправедливым, что различные категории населения оплатят по одинаковому тарифу первые 100 киловатт электроэнергии. Об этом он заявил на пресс-конференции 7 ноября.
«Выдерживается низкая цена для всех категорий населения, то есть что я, что вы, что пенсионерка с минимальной пенсией, мы все равно платим одинаковую, очень низкую цену, гораздо ниже себестоимости, за первые 100 киловатт электроэнергии в месяц, которые мы потребляем. Это несправедливость. Несправедливости надо исправлять в любом случае, но наиболее социально взвешенно», — сказал Ковальчук.
По словам главы «Укрэнерго», перекрестное субсидирование (промышленность компенсирует разницу между рыночной ценой и установленной государством для населения. — Ред.) должно было быть отменено еще до введения нового рынка электроэнергии, однако этого сделано не было. Данный1 шаг, по оценкам Ковальчука, позволит снизить цены на электроэнергию для промышленности на 15-20%.
«Закон о рынке электроэнергии прямо предусматривает в переходных положениях прямое обязательство НКРЭКУ прекратить перекрестное субсидирование к запуску оптового сегмента рынка, к 1 июля. Два предыдущих состава НКРЭКУ этого не сделали, не выполнили закон. Я понимаю социальный компонент и чувствительность большую к ценообразованию именно для населения», — сказал Ковальчук.
Напомним, ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк заявил, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию тарифов для бизнеса и населения.
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