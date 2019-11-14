Данилишина переизбрали главой Совета НБУ

Совет Нацбанка на заседании 14 ноября переизбрал главой совета Богдана Данилишина.

Об этом сообщил новоназначенный член Совета Виталий Шапран.

Заместителем Данилишина избрали Василия Фурмана. Ранее эту должность занимал Тимофей Милованов, который стал министром экономики.

Отметим, что трехлетние полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина закончились 26 октября.

12 ноября Верховная Рада назначила новым членом Совета Национального банка Виталия Шапрана вместо Тимофея Милованова.