«Укрзализныця» и Deutsche Bahn подписали меморандум о партнерстве

АО «Укрзализныця», национальный оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

Подписание документа состоялось в среду в Киеве при участии премьер-министра Украины Алексея Гончарука и члена правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональда Пофалла, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы подчеркнули, что в рамках нашего сотрудничества речь будет идти, в первую очередь, о консалтинге... И мы уверены в том, что наше сотрудничество будет успешным», — отметил Пофалл во время подписания.

Ранее Гончарук сообщал, что 5 февраля 2020 года будет подписана «дорожная карта» партнерских договоренностей с Deutsche Bahn. По словам Гончарука, правительство Украины заинтересовано в инвестициях в ж/д отрасль, партнерстве с глобальной компанией, к которой есть доверие, у которой есть дешевые ресурсы и уникальный опыт управления подобными проектами.

До этого Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО «Укрзализныця». Как подчеркивал после этого Гончарук, меморандум «не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве».