Верещук ушла с должности представителя правительства в Раде

Народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук сложила полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Об этом она заявила в пятницу в беседе с журналистами.

«Я написала заявление на сложение полномочий представителя Кабмина в парламенте. Это моя инициатива, я считаю, что мы имеем разное виденье в подходах касательно коммуникации между Кабмином и парламентом», — сказала Верщук в пятницу журналистам в кулуарах парламента.

Нардеп пояснила, что упомянутые ею различия касаются качества работы правительства с депутатами в парламенте. Верещук также упомянула, что Кабинет министров не всегда слышит мнение депутатов. Также она признала, что те формы коммуникации между ветвями власти, которые ею предлагались, оказались неэффективными.

Отметим, что в самой фракции такое решение вызвало неоднозначную реакцию.

В частности, нардеп Макс Бужанский написал в соцсетях, что авторитет Верещук среди депутатов фракции выше, чем авторитет Кабмина.

«Кабинет Министров добился невероятного успеха в одном неожиданном вопросе. В других, там где ожидалось, пока не удалось. Так вот, успех заключается в том, что удалось вынудить Ирину Верещук сложить полномочия представителя Кабмина в Раде.

Чтобы долго не рассказывать, авторитет Верещук во фракции и парламенте примерно равен трем совокупным авторитетам Кабмина, помноженным на ввп и кредит МВФ. Ирину мы уважаем и любим, с Кабмином в этом отношении нет, и нет.

Еще раз, чтоб было понятно. Избавились от нашей Верещук. Взяли к себе порошенковскую Бойко. Молодцы», — написал он.