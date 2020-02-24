В «Слуге народа» верят, что страны-члены НАТО разблокируют работу комиссии Украина-НАТО

У стран-членов НАТО есть понимание, как разблокировать работу Комиссии Украина-НАТО, и Украина надеется поднять этот вопрос во время Парламентской ассамблеи НАТО в Украине в мае, сообщила член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция «Слуга народа»).
«Я недавно была в Брюсселе и сама лично общалась с представителями НАТО. Хочу всех заверить: у НАТО есть понимание, как нас принять. Конечно, политический аспект остается, но те слабые места, которые, например, на сегодня нам мешают, а именно — комиссия „Украина-НАТО“, которая, к сожалению, пока заблокирована. Заблокирована, но мы вопрос решаем. Уже есть понимание стран-членов НАТО, как выйти из этого состояния. Мы надеемся, что в мае текущего года, когда состоится парламентская ассамблея членов НАТО в Украине ... мы сможем решить вопросы, которые нас беспокоят», — сказала она на публичной дискуссии, посвященной годовщине внесения изменений в Конституцию, в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Верещук отметила, что в парламенте был принят законопроект о военных званиях, разрабатывается законопроект о Службе безопасности Украины и внешней разведке, был создан подкомитет по разведке. Также она подчеркнула, что предоставление Украине статуса члена программы расширенных возможностей предаст новый импульс к членству Украины в НАТО.
«Если все будет хорошо, и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели, а целью есть, безусловно, беспрекословно, безальтернативно: Украина — член ЕС и член НАТО», — добавила она.
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