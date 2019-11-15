Белый дом врал о содержании апрельского разговора Зеленского и Трампа

После обнародования стенограммы телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, который состоялся 21 апреля, стало очевидно, что апрельское сообщение Белого дома об этом разговоре содержало неправду.

Об этом сообщает «Европейская правда».

После общения Зеленского и Трампа 21 апреля пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором говорилось о том, что Трамп обсуждал с Зеленским борьбу с коррупцией и поддержку целостности Украины.

«Президент Трамп подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — говорилось в апрельском сообщении Белого дома.

Это сообщение тогда цитировали СМИ, его полный текст до сих пор доступен в автоматических агрегаторах сообщений пресс-службы.

Однако, в обнародованной в пятницу стенограмме нет никаких упоминаний об этих вопросах.

Зато Трамп говорил об украинках на конкурсе «Мисс Вселенная» и выразил надежду, что Зеленский «будет прекрасным президентом».