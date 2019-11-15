Россия готова вернуть Украине захваченные корабли

Россия и Украина обсуждают вопрос о возвращении кораблей, которые были в ноябре прошлого года захвачены при попытке пройти по Керченскому проливу. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники, это может произойти до саммита в «нормандском формате», намеченного на 9 декабря.
Собеседники издания заявили, что принципиальное решение о возвращении Киеву катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» уже принято. Сейчас представители силовых и внешнеполитических ведомств двух стран согласовывают дату и точное место передачи кораблей.
При этом в Москве не намерены возвращать личное оружие моряков, рации, а также обнаруженную документацию, объясняя это тем, что все это вещественные доказательства в уголовном деле.
Напомним, что три украинских корабля были захвачены российскими пограничниками в ноябре 2018 года. В Москве это объяснили тем, что экипажи судов нарушили государственную границу, не согласовав проход через Керченский пролив. Украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы.
В мае Международный суд по морскому праву обязал Россию вернуть украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. 7 сентября 24 военнослужащих вернулись в Киев в рамках двухстороннего обмена заключенными между Россией и Украиной.
15 ноября стало известно о том, что первый с 2016 года саммит в «нормандском формате» (то есть с участием руководителей России, Украины, Германии и Франции) пройдет в Париже 9 декабря.
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