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Тимошенко предлагала Луценко свести его с Джулиани

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Тимошенко предлагала Луценко свести его с Джулиани

Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что осенью 2017 года лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко предлагала посодействовать его встречи с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, но познакомился он с ним позже и при других обстоятельствах.

Об этом Луценко рассказал в интервью «Украинской правде».

«Ко мне как-то пришла Юлия Тимошенко, которая встречалась с Джулиани, и, помимо прочего, он ее спросил, не знает ли она, какая ситуация вокруг компании „Burisma“ в Украине. Юлия Владимировна, конечно, сказала: „Да тут у меня знакомый генпрокурор, я все организую“.

Затем она пришла ко мне и говорит: „Если ты хочешь, то можно людям помочь. Если что, то мой человек там в Вашингтоне тебе поможет“. Я говорю: „Юлечка, спасибо, я как-то сам справлюсь, я — генеральный прокурор, я не пользуюсь партийными активистами“. На этом все закончилось. Но, конечно, я запомнил интерес господина Джулиани».

«В отеле Hyatt под эгидой Пинчука была очередная какая-то международная конференция. И там я встретился с господином Соросом и Джулиани. Тогда я был новоизбранным генеральным прокурором, у меня тогда была часовая встреча и с тем, и с другим. Я рассказал общие вещи, которые я планирую делать на своей должности», — сообщил Луценко.

Луценко уточнил, что Пинчук их не знакомил, мол, сами познакомились на конференции олигарха.

Ексгенпрокурор отметил, что них с Джулиани вышла «интересная дискуссия», потому что адвокат Трампа и экс-мер Нью-Йорка в свое время также был федеральным прокурором.

По словам Луценко, на той встрече, в частности, обсуждались вопросы, как активизировать совместно следствие по делу 7 миллиардов, выведенных из Украины преступной организацией беглого президента Виктора Януковича.

Джулиани, по словам Луценко, интересовало дело «Бурисмы».

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Также экс-генпрокурор рассказал, что уже после его знакомства с Джулиани к нему приходил тогдашний прокурор Крыма Гюндуз Мамедов и передавал пожелания Джулиани встретиться с Луценко в Нью-Йорке. Мол, Мамедов познакомился с одним из двух советников Джулиани — Фруманом или Парнасом — и кто-то из них передал через него это приглашение.

Луценко также рассказал, как после этого несколько раз по разным причинам его встречи с Джулиани срывались.

Юрий Луценко, Рудольф Джулиани
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