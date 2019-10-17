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ФБР арестовало четвертого фигуранта дела, связанного с Луценко

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ФБР арестовало четвертого фигуранта дела, связанного с Луценко

Федеральное бюро расследований арестовало четвертого партнера личного юриста Дональда Трампа Руди Джулиани — Дэвида Коррея. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

По информации издания, Коррей, который фигурирует в деле по финансированию предвыборных кампаний, прилетел в Нью-Йорк, чтобы сдаться властям.

В частности Коррей фигурирует в обвинении против американских бизнесменов — уроженцев Украины Льва Парнаса и Андрея Кукушкина и уроженца Белоруссии Игоря Фрумана, которых арестовали на прошлой неделе за сговор для «перечисления средств из иностранных источников кандидатам на государственные должности федерального уровня и уровня штатов для того, чтобы обвиняемые могли получить потенциальное влияние на кандидатов».

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Прокурор заявил, что Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, а в интересах украинского чиновника, «члена украинского правительства, который добивался освобождения посла США в Украине», однако его имя не назвал.

Издание сообщает, что речь идет о бывшем генеральном прокуроре Украины Юрии Луценко.

Американское законодательство запрещает иностранцам жертвовать средства в пользу федеральных и местных властей, а американским гражданам — делать это от их имени — именно эту схему обвиняемые и скрыли от кандидатов и власти, делая взносы от имени компании, которая была создана с этой целью, и через лиц, которые делали эти взносы от своего имени.

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Напомним, ранее стало известно, что задержанные в Соединенных Штатах Америки бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, приближенные адвоката американского президента Руди Джулиани, работали в интересах экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Юрий Луценко, ФБР, Рудольф Джулиани
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