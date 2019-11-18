Украинские буксиры готовы забрать у россиян захваченные катера

Около 4:00 утра буксиры, которые должны доставить катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», захваченные РФ в Керченском проливе, прибыли в район ожидания.
Об этом сообщил на странице Facebook председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко.
«Мониторинговая группа „Института Черноморских стратегических исследований“, редакции BlackSeaNews и „Майдана иностранных дел“ сообщает, что около 4:00 (киевское время) 18.11.2019 буксиры прибыли в район ожидания, где должна состояться передача захваченных кораблей ВМСУ», — говорится в сообщении.
Как отмечается, это место находится на расстоянии 18 миль (33,3 км) строго на юг от мыса Опук, что на Керченском полуострове, то есть в нейтральных водах. По словам Клименко, ориентировочно в 10 милях (18,5 км) к востоку находится точка, где около года назад произошел захват украинских военных катеров и буксира ВМСУ.
Напомним, что сейчас корабли буксируются из порта Керчь до согласованного места передачи украинской стороне. Передача состоится 18 ноября в нейтральных водах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016