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Украинские буксиры готовы забрать у россиян захваченные катера

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Украинские буксиры готовы забрать у россиян захваченные катера

Около 4:00 утра буксиры, которые должны доставить катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», захваченные РФ в Керченском проливе, прибыли в район ожидания.

Об этом сообщил на странице Facebook председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко.

«Мониторинговая группа „Института Черноморских стратегических исследований“, редакции BlackSeaNews и „Майдана иностранных дел“ сообщает, что около 4:00 (киевское время) 18.11.2019 буксиры прибыли в район ожидания, где должна состояться передача захваченных кораблей ВМСУ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это место находится на расстоянии 18 миль (33,3 км) строго на юг от мыса Опук, что на Керченском полуострове, то есть в нейтральных водах. По словам Клименко, ориентировочно в 10 милях (18,5 км) к востоку находится точка, где около года назад произошел захват украинских военных катеров и буксира ВМСУ.

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Напомним, что сейчас корабли буксируются из порта Керчь до согласованного места передачи украинской стороне. Передача состоится 18 ноября в нейтральных водах.

Керченский пролив, отношения с Россией
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