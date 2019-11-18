В Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах

Начался процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 22 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Facebook.
Отмечается, что 18 ноября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.
Подача в территориальные избирательные комиссии (ТИК) документов для регистрации кандидатов продлится до 27 ноября включительно. А до 28 ноября включительно ТИК будут принимать решение о регистрации кандидатов.
«Следует отметить, что около 30 политических партий подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии», — говорится в сообщении.
Первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, назначенные на 22 декабря 2019 года, состоятся в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТО) в 21 области Украины.
По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие свыше 380 тысяч избирателей. В ЦИК сообщили, что общая сумма на их подготовку и проведение составляет 21 млн 842,2 тыс. грн.
Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на указанных выборах 16 общественным организациям.
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