Ретроспективный пересмотр «зеленого» тарифа приведет к увеличению доли российской электроэнергии на нашем рынке, - Кушнирук

Замораживанием развития «зеленой» энергетики, которое произойдет в случае инициированного А.Герусом ретроспективного пересмотра «зеленого» тарифа, мы ставим под угрозу нашу энергонезависимость, ведь часть «зеленых» займет российский импорт
Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.
Эксперт напомнил, что 27 сентября на круглом столе в комитете ВР по вопросам энергетики под председательством Андрея Геруса было анонсировано несколько законодательных инициатив, которыми предлагается ретроспективно пересмотреть «зеленый тариф», а в начале октября к этому добавили еще одну инициативу — отменить гарантированный выкуп электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.
«Замораживая» развитие ВИЭ, мы останавливаем работу по достижению энергонезависимости: меньше электроэнергии из ВИЭ, больше импорта электроэнергии из России, который, что неудивительно, также пролоббировал Герус«, — написал Кушнирук.
Экономист отметил, что из-за инициативы Геруса Украина может свернуть с пути развития неуглеводородной энергетики, которым следуют европейские страны, и сравниться с Россией, где доля ВИЭ в производстве электроэнергии приближается к статистической погрешности. И именно российская электроэнергия займет судьбу отечественного энергорынка, которую сейчас занимают ВИЭ.
«Доля рынка, которую принудительно освободит ВИЭ, займет импорт электроэнергии из России. Выдавит он и существенную часть электроэнергии „Энергоатома“, и тепловой генерации — объем пересечения позволит россиянам занять 30% украинского рынка. Что мы уже и видим. Импортированная из России электроэнергия в отдельные дни ноября занимала 15% свободного рынка электроэнергии, и чтобы не допустить разбалансировки энергосистемы „Укрэнерго“ (ее оператор) уже отключал и „Энергоатом“, и ТЭС, и ВИЭ. В угоду российской электроэнергии», — отметил Кушнирук.
Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-час до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут.
Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016