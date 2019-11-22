Аэропорт «Одесса» отменил все рейсы из-за поломки самолета на взлетно-посадочной полосе

Международный аэропорт «Одесса» в связи с поломкой на взлетно-посадочной полосе самолета Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула (Турция) в Одессу (рейс TK465), выпустил NOTAM (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов), согласно которому, аэродром будет закрыт до 18:00.

Как сообщили в аэропорту, в настоящее время там ожидают инженера Turkish Airlines для транспортировки воздушного судна.

Причиной аварийной посадки, по словам представителя аэропорта, стали метеоусловия.

«Самолет приземлился, но вследствие сильных порывов ветра выехал на грунт. Это и стало причиной поломки стойки шасси», — сказал он.

Пассажиры, которые имеют авиабилеты на отмененные рейсы аэропорта, должны обратиться к авиакомпаниям.

Кроме того, в аэропорту добавили: причиной инцидента, который произошел на взлетно-посадочной полосе с самолетом бизнес-авиации в четверг ранее, была техническая неисправность.