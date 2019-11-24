В правительстве ФРГ призвали признать доступ к интернету основным правом человека

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер сравнил свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

Об этом сообщает DW.

Свободный доступ к интернету «должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире», подчеркнул Альтмайер. Он сравнил право на свободный доступ к Интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

Кроме того, интернет должен «оставаться глобальным и свободным» для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой, отметил немецкий министр. Этого подхода следует придерживаться не только правительствам, но и негосударственным структурам, заявил он.

В Берлине 25 ноября откроется форум по управлению интернетом. В пятидневном мероприятии примут участие представители телекоммуникационных компаний, правительств и некоммерческих организаций.