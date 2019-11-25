Глава Национальной службы здоровья написал заявление об увольнении

Глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко написал заявление увольнении с должности.

«Я сегодня написал заявление об увольнении с должности председателя Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию», — написал он в Фейсбук.

По словам Петренко, причиной его решения являются «очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения».

«Это мешает работать и мне, и им. Отсутствие единого понимания цели, сложности процессов, общей ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения», — написал он.

Петренко подчеркнул: его решение позволит «дать новой политической команде возможность сделать это иначе, чем делал и ежедневно делаю это я».

По его словам, НСЗУ «точно не должна быть „бухгалтерией“ при Минздраве», и сказал, что больше пока не будет комментировать свое решение.

Вместе с тем Петренко подчеркнул, что трансформацию системы уже не остановить. «Изменения проросли на местах, запустив процессы и ожидания на всех уровнях системы. Главное мы точно сделали: дали понять, что реальные изменения возможны. Настоящие. В интересах потребителей медицинских услуг и медицинского персонала», — сказал он.

Петренко также отметил, что в настоящее время НСЗУ — «это живая структура с внедренными и настроенными процессами на всех уровнях, с человеческим лицом и воодушевленным сердцем».

«Это организация, которая способна планировать и осуществлять задуманное: первичка и реимбурсация — тому живое подтверждение. Это мощная команда настоящих профессионалов, которые разработали первую в Украине программу медицинских гарантий. И которые способны воплотить ее в жизнь в полном объеме в 2020 году», — - заявил он.

Петренко акцентировал внимание на том, что программа медицинских гарантий (ПМГ) по расчетам, тарифам, пакетам услуг разработана, а госбюджет-2020 принят.

«НСЗУ должна стать единственным национальным стратегическим закупщиком медицинских услуг и лекарственных средств по ПМГ, с одинаковыми для всех правилами и прозрачным распределением средств. Это и есть один из видов общеобязательного солидарного медицинского страхования. Так это работает во многих развитых странах. И только в таком статусе мы сможем ответить на вызовы, стоящие перед системой здравоохранения Украины», — сказал он.