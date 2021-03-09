На стационарное лечение больных с COVID-19 в 2020 году потратили 11 млрд грн

На стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году было потрачено 11 млрд грн, на лечение одного пациента было потрачено 45 тыс. грн бюджетных средств, сообщил и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский.
«Мы потратили на стационарное лечение пациентов с COVID-19 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов, то есть на одного пациента государство выделило и заплатило 45 тыс. грн. Это большие средства. Это не в интенсивной терапии, а в стационаре», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Виленский уточнил, что «расходы могут быть разными».
«Если больной просто в стационаре, то расходы на его лечение могут составлять 2-10 тыс. грн, а если в интенсивной терапии или реанимации — 100 тыс. грн. Но в среднем это 45 тыс. грн», — сказал он.
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