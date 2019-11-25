Войти
Зеленский убежден, что Украина вернет Донбасс и Крым
позиция
Зеленский убежден, что Украина вернет Донбасс и Крым
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту
резонанс
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский пообещал заняться пунктами скорой помощи

345

Среди приоритетов 2020 года президент Владимир Зеленский называет обновление автопарка «скорых» и увеличение пунктов скорой помощи.

Об этом глава государства заявил в видеоролике, выложенном 25 ноября на портал Youtube.

«Одним из приоритетов следующего года будет открытие пунктов скорой помощи... В бюджете на это запланировано много средств. „Скорые“ есть, а пунктов помощи нет. Знаете, есть такая черная шутка медиков: если вы на мосту Патона сломали, не дай Бог, руку или ногу, то надо переползать на левый берег, потому что именно там есть пункт скорой помощи. Сейчас мы поставили задачу, чтобы Минздрав подготовил большое количество в городах и городках пунктов скорой помощи. До конца этого года мы покупаем 500 „скорых“. Задача на следующий год — чтобы не было ни одной „скорой“, старше 6 лет», — сказал он.

Зеленский на записанном и смонтированном видео шагает правительственным порталом и говорит о «новостях за неделю». В частности о газе, будущих переговорах в «Нормандском формате», о потерях на фронте. Президент обещает делать такие обращения к гражданам еженедельно. Прощается Зеленский лаконичным английским «bye!».

Напомним, что президент Владимир Зеленский любит «обращаться к народу» через соцсети. В сети ранее появилось два видео с главой государства за рулем автомобиля Tesla.

скорая помощь, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален

Оторванность финансовых рынков от реальной экономики становится всё более ярко выраженной. Инвесторы с удовольствием сосредоточили внимание на ослаблении некоторых краткосрочных рисков неожиданных событий (так называемые «хвостовые риски») и на том факте, что центральные банки вернулись к политике монетарного смягчения. Тем не менее, фундаментальные риски для глобальной экономики сохраняются. И более того, в среднесрочной перспективе они на самом деле усугубятся.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об отрицательных процентных ставках, их влиянии на банковскую систему и экономику

Негативные номинальные процентные ставки невозможны лишь в существующей архитектуре финансовой системы, в которой банки и банковское кредитование частного сектора играют основополагающую экономическую роль. В реальности же нет никаких объективных причин, по которым процентные ставки обязаны быть положительными.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016