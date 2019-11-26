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Зеленский напомнил, что Коломойский не является президентом Украины

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Зеленский напомнил, что Коломойский не является президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что бизнесмен Игорь Коломойский не является официальным представителем украинской власти, а курс Украины, в том числе, внешнеполитический определяется украинский народ.

«Что касается господина Коломойского, вы сказали, что он меня поддерживал. Кстати, меня поддержали 73%, и если среди них был господин Коломойский, то я очень рад, что нас столько украинцев, которые поддерживали меня на выборах. Господин Коломойский не является президентом Украины. Он гражданин Украины, но большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Поэтому именно народ Украины выбирает, куда нам пойти», — сказал он на брифинге во вторник в Таллинне, отвечая на вопрос эстонского журналиста о недавних высказываниях Коломойского, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что с Россией у Украины «очень сложная ситуация». «Вы ее знаете. Мы начали диалог, который будет начат, если честно, во время Нормандской встречи четырех лидеров», — отметил он.

Как сообщалось, 13 ноября в New York Times было опубликовано интервью с Игорем Коломойским, в котором бизнесмен сделал ряд резонансных заявлений.

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По его мнению, Украине необходимо восстановить связи с Россией для обеспечения экономического роста, «ЕС и НАТО никогда не примут Украину», США «просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить Россию».

20 ноября Зеленский в Очакове уже заявлял, что внешнеполитический курс Украины должен определять президент, при участии правительства и общества, но не отдельные бизнесмены.

Игорь Коломойский, Владимир Зеленский
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