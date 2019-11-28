В Киеве ограбили офис Национального союза журналистов

В Киеве ночью 28 ноября неизвестные ограбили офис Национального союза журналистов Украины, сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

«Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства ... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики раскрыты», — написал Томиленко на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что факт проникновения установлено утром сотрудниками офиса НСЖУ. «МВД и полиция проинформированы, оперативно уже проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители разыскивают лиц, причастных к ограблению офиса НСЖУ.

«Предварительно установлено, что неизвестные попали в помещение через балкон и путем взлома сейфа похитили оттуда деньги. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения», — сказано в сообщении.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.