У Авакова заявили об опасности мира «на невыгодных условиях»

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что мир на условиях, которые будут невыгодными для Украины, может привести к дальнейшему усложнению внутренне- и внешнеполитической ситуации в стране.
"Мы считаем, что единственным путем, чтобы был мир, конечно, является путь переговоров. Но надо помнить, что мир на условиях, которые будут выгодны России и невыгодны Украине, может привести к дальнейшему усложнению внутренне- и внешнеполитической ситуации. Мы верим в то, что президент Украины сделает все необходимое для того, чтобы Украина победила на этих переговорах«,- сказал Геращенко во время конференции «Прекращение огня и разведение войск на Донбассе: безопасностные и гуманитарные аспекты» в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.
Он также подчеркнул, что МВД Украины в вопросе восстановления территориальной целостности страны является надежным тылом для главы государства.
Кроме того, он рассказал о планах МВД на случай восстановления мира.
«Еще два года назад по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова у нас была создана рабочая группа, задание которой — подготовить министерство внутренних дел к работе на освобожденных территориях на случай, если будет мир, и РФ оставит оккупированную территорию Донбасса», — пояснил он.
Также замминистра сообщил, что ситуация в Станице Луганской и Золотом сейчас спокойная и контролируется полицейскими патрулями и силами специального назначения Национальной гвардии.
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