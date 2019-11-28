Экономические настроения в еврозоне в ноябре выросли сильнее прогнозов

Индекс экономических настроений в еврозоне в ноябре вырос сильнее, чем ожидалось, благодаря большему оптимизму в сфере услуг, промышленности и среди потребителей, свидетельствуют данные Европейской комиссии.
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны повысился до 101,3 пункта со 100,8 пункта в октябре. Опрошенные Reuters эксперты в среднем прогнозировали рост индекса до 101 пункта.
Показатель настроений в промышленном секторе повысился с −9,5 до −9,2 пункта.
Ситуация также улучшилась в сфере услуг еврозоны, где индикатор настроений поднялся с 9 до 9,3 пункта.
Индекс потребительского доверия в ноябре вырос с −7,6 до −7,2 пункта.
Индикатор настроений в сфере розничной торговли повысился с −0,9 до −0,2 пункта.
Между тем, показатель настроений в строительном секторе упал с 4,4 до 3,1 пункта.
Индикатор делового климата, который указывает на фазу бизнес-цикла, в ноябре снизился с −0,20 до −0,23 пункта.
Отметим, что ранее в ноябре Международный валютный фонд объявил о пересмотре в сторону понижения прогнозов по экономическому росту Германии, Франции, Нидерландов и ряда других ключевых стран еврозоны.
В МВФ прогнозируют, что темпы роста ВВП еврозоны составят лишь 1,2% по итогам 2019 г. и 1,4% — в 2020 г. В фонде отмечают, что для еврозоны это самые низкие темпы роста ВВП с 2013 г.
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