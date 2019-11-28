«Спиртовая» реформа Зеленского приведет к монополизации рынка водочными гигантами, – прогноз

«Спиртовая» реформа ОП предусматривает выдачу лицензии на производство спирта частным компаниям. В таком случае их приобретут действующие гиганты алкогольного рынка, которые уже являются монополистами. И все это приведет к очередной монополии только уже на сырье — сам спирт — и уничтожит среднего и мелкого производителя алкогольного товара. Такой прогноз, комментируя президентский законопроект № 2300, озвучил УНН политолог Владислав Дзивидзинский.

«С одной стороны, у нас рыночная экономика, хотя несколько искажена, но мы к ней стремимся. Поэтому должны быть равные возможности у всех участников рынка. И мелкие алкогольные компании должны иметь возможность присутствовать на рынке. Поэтому в законопроекте ОП я вижу неуклюжую политику, которая может привести к перекосу рынка и к полной монополизации (алкорынка — Ред.), без контроля государства и без понимания последствий», — сказал он.

По словам политолога, стратегические объекты в любой стране, которая заинтересована в максимальной защите национальных интересов государства и общества, находятся под четкой юрисдикцией и четким контролем именно государства.

«А у нас сегодня новая власть фактически признает свою несостоятельность изменить кадровый состав и принципы работы крупных госпредприятий. Из-за этого автоматически признает собственную неэффективность и непродуктивность и показывает: мы не умеем управлять, поэтому мы все продадим или раздадим без предохранителей. Ведь то, что сейчас предлагает „спиртовой“ законопроект (№ 2300), — выдача лицензий на производство спирта в течение первых трех лет компаниям, которые приобретут спиртовые заводы „Укрспирта“ — оно не закрывает всех рисков, особенно, когда этот трехлетний срок истечет», — пояснил Дзивидзинский.

Политолог считает, что отдавать государственные стратегические объекты в частные руки, когда в стране нет верховенства права и стабильной судебной системы, вообще нельзя.

«В целом же, если предположить, что по подобному принципу, который предлагается по „Укрспирту“, могут быть приватизированы хотя бы 10-20 стратегических для государства предприятий, то это может привести к коллапсу экономики. Я считаю, что правительство должно учесть эти риски, и потому как эксперт я негативно оцениваю такую инициативу», — резюмировал он.

Как напоминает издание, власть анонсировала распродажу государственных предприятий, среди которых «Укрзализныця», «Укрпочта» и «Укрспирт». Законопроект (№ 2300) о приватизации спиртового предприятия зарегистрировал в ВР Президент Владимир Зеленский.

Документ раскритиковали эксперты отрасли и экономисты. По их словам, инициатива лоббирует интересы водочных компаний-монополистов и «убивает» ГП «Укрспирт».

По данным издания Delo, к монополистам алкогольного рынка сегодня принадлежат компании «Баядера Групп» с долей рынка около 33%, Global Spirits — 26,5% и Nemiroff — 20,5%. Последние до сих пор не высказали свое публичное отношение к так называемой «спиртовой» реформе Зеленского.

В то же время, профсоюз ГП «Укрспирт» заявил о намерениях выходить на забастовку в случае, если реформу будут проводить без учета их аргументов и всех обозначенных рисков.