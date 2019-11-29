Кабмин объявил новый конкурс на должность главы Госкино

Кабинет министров Украины 27 ноября принял решение об объявлении нового конкурса на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Об этом министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сказал во время пресс-конференции в Укринформе.
«Позавчера решением Кабинета министров объявлен новый конкурс», — сказал Бородянский.
Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук отметил, если генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синкевич, которая не прошла последний этап конкурсного отбора на должность председателя Госкино, будет оспаривать результаты конкурса в суде, то государство обязательно учтет решение суда.
«Если будет судебное решение, что были какие-то нарушения, то соответственно, надо будет возобновить права этого человека, и от того, каким будет решение суда, будет зависеть то, как государство должно на это реагировать. Мы не можем предсказать, что именно будет написано в решении суда», — сказал он.
Напомним, Юлия Синкевич набрала наивысшее количество баллов среди шести кандидатов в конкурсе на должность главы Госкино, но не прошла.
Конкурс проводило Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. Утверждение на должность должно состояться после собеседования в Кабинете министров Украины.
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