По «делам Майдана» уже признаны виновными 59 человек

Генеральная прокуратура заявляет, что в делах Евромайдана признали виновными 59 человек.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ответ ГПУ на запрос.

«В совершении преступлений судами признаны виновными 59 человек, по 46 из них принято обвинительные акты».

В ГПУ отметили, что всего в производствах этой категории правоохранители сообщили о подозрении 445 лицам. Из них 48 чиновникам, 228 правоохранителям (в том числе 27 следователем), 20 прокурорам и 23 судьям.

Сейчас направлено в суд 195 обвинительных актов в отношении 298 человек.

В ГПУ добавили, что за первые девять месяцев 2019 года управление Специальных расследований сообщило о подозрении 14 людям, в том числе чиновникам, руководителям правоохранительных органов. По 11 из них досудебное следствие закончено, и обвинительные акты направлены в суд.

В 2019 году судьи вынесли один обвинительные приговор.

В ГПУ подсчитали, что во время событий Евромайдана пострадали 2 тысячи 442 человека. Из них — 1 тысяча 721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

По данным властей, во время событий на Майдане погибли 104 активиста и 17 правоохранителей.