В ГПУ создали отдельный департамент по делам Майдана

В Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«21 октября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах», — говорится в сообщении.

В частности, в состав департамента будут входить три отдела.

«В то же время в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генеральной прокуратуры Украины ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории», — добавили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что деятельность вновь созданного Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах относительно преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.