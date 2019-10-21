В ГПУ создали отдельный департамент по делам Майдана

В Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
«21 октября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 — 2014 годах», — говорится в сообщении.
В частности, в состав департамента будут входить три отдела.
«В то же время в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генеральной прокуратуры Украины ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории», — добавили в Генпрокуратуре.
Уточняется, что деятельность вновь созданного Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах относительно преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.
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