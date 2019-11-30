Более 48 тысяч жителей непризнанной ЛНР уже получили российские паспорта

Паспорта Российской Федерации по упрощенной схеме получили более 48 тыс. жителей непризнанной ЛНР, сообщают «власти» в Луганске.

По их информации, за 2019 год более 48 тысяч человек уже стали гражданами Российской Федерации.

При этом власти ЛНР для ускорения процесса значительно увеличили штат сотрудников подразделений, занятых приемом документов, создали электронную очередь на подачу документов на паспорт РФ.

С апреля по июль текущего года президент России Владимир Путин подписал несколько указов о предоставлении гражданства РФ в упрощенном порядке, в том числе лицам, постоянно проживающим на территориях Донбасса, неподконтрольных Украине.