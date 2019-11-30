НАБУ возбудило дело из-за «зарплат в конвертах» депутатов «Слуги народа»

Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование в отношении депутатов от фракции «Слуга народа», которых обвиняют в возможном получении «зарплат в конвертах».
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, разместив копию ответа НАБУ.
«Согласно п. 1-1 ч. 2 ст. 60 УПК Украины, ст.ст. 111, 214 УПК Украины сообщаем, что на основании Вашего заявления о преступлении от 06.11.2019 № 338/1-79 внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины и начато досудебное расследование в уголовном производстве № 52019000000001034 по факту возможного получения народными депутатами Украины — членами депутатской фракции „Слуга народа“, неправомерной выгоды для себя за совершение или не совершение такими должностными лицами в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет неправомерную выгоду или в интересах третьих лиц действий с использованием предоставленной им власти или служебного положения», — говорится в тексте ответа НАБУ.
Гончарук в своем посте также выразил надежду, что следователи НАБУ доведут дело до конца.
Народный депутат, кроме того, выложил копии Выписки из Единого реестра досудебных расследований и своего Заявления о преступлении на имя генпрокурора Рабошапки и председателя НАБУ Сытника.
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