В Украине стартовала пробная перепись населения

Пробная перепись населения стартовала в Украине в ночь на 1 декабря, она продлится десять дней, сообщает Государственная служба статистики.

Как говорится в сообщении Госстата на странице в Facebook, пробная перепись населения - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Первый этап – интернет раунд – пройдет в части Оболонского района Киева и в части Бородянского района Киевской области.

Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря - жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы интервьюеру, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или на инструкторском участке.

Напомним, что последняя перепись населения в Украине прошла еще в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек.