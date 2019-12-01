В Украине стартовала пробная перепись населения

Пробная перепись населения стартовала в Украине в ночь на 1 декабря, она продлится десять дней, сообщает Государственная служба статистики.
Как говорится в сообщении Госстата на странице в Facebook, пробная перепись населения - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.
Первый этап – интернет раунд – пройдет в части Оболонского района Киева и в части Бородянского района Киевской области.
Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря - жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы интервьюеру, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или на инструкторском участке.
Напомним, что последняя перепись населения в Украине прошла еще в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016