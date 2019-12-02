Войти
Зеленский допустил обсуждение с Путиным темы газа
позиция
Зеленский допустил обсуждение с Путиным темы газа
Высказывание Макрона о «смерти мезга» НАТО сильно разозлило Трампа
резонанс
Высказывание Макрона о «смерти мезга» НАТО сильно разозлило Трампа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Полицейские задержали двоих людей, убивших ребенка, и нашли оружие

129
Полицейские задержали двоих людей, убивших ребенка, и нашли оружие

Правоохранители в ходе оперативных мероприятий задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, обоснованно подозреваемых в причастности к обстрелу автомобиля Range Rover в центре Киева в воскресенье вечером, в результате чего погиб 3-летний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, а также нашли оружие, из которого были осуществлены выстрелы.

«Наши специалисты, наши следователи и оперативники нашли оружие, из которого было осуществлено это убийство», — сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге в Киеве в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь начальники столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что выстрел был произведен из карабина калибра 7,62.

Кроме того, по словам Клименко, правоохранители определили, из какого здания стреляли преступники.

«После того, как мы установили траекторию полета пули, мы смогли определиться, приблизительно, из какого здания велась стрельба и после этого вышли на исполнителей этого преступления», — отметил он.

В свою очередь начальники столичного главка полиции сообщил, что задержаны двое подозреваемых — «молодые люди 18 и 19 лет» и они не являются жителями Киева.

По словам Крищенко, процессуально, подозрение задержанным правоохранители еще не предъявили.

Клименко рассказал, что правоохранители рассматривают в качестве основных версии совершения преступления — бытовые проблемы, хозяйственная и профессиональная деятельность Соболева.

В свою очередь, начальник столичного главка добавил: «одна из версий, что причина выстрела — финансово-экономическая деятельность отца».

Читайте также: Все меньше украинцев хотят ехать на работу в Россию

При этом от отметил, что «в настоящий момент не проводится проверка на связь потерпевшего с террористами», а сразу после совершения преступления Соболеву было предоставлено полицейское сопровождение.

Как сообщалось, вечером 1 декабря неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю «Range Rover», в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине «скорой помощи».

полиция, Вячеслав Соболев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 2 декабря 2019
Воскресенье, 1 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016