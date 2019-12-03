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РФ откроет дополнительные пункты по выдаче паспортов жителям Донбасса

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РФ откроет дополнительные пункты по выдаче паспортов жителям Донбасса

Свыше 144 миллионов рублей выделено МВД России для открытия четырех новых дополнительных пунктов выдачи российских паспортов жителям так назывываемых ЛНР и ДНР. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях повышения эффективности проведения мероприятий по приему в гражданство РФ в упрощенном порядке отдельных категорий иностранных граждан выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 144229,9 тыс. рублей, имея в виду обеспечение функционирования четырех дополнительных пунктов выдачи документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, и комплектование личным составом подразделения по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ростовской области», — говорится в документе.

Также в нем отмечено, что местное МВД обязано проконтролировать использование бюджетных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2020 года.

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Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. А 17 июля другим указом президента РФ категория граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, была расширена.

Россия, гражданство, Донбасс
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