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СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии

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СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии

Немецкие правоохранители в пятницу, 29 ноября, задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает проект Радио Свобода «Схемы» со ссылкой на источники.

Теперь немецкий суд должен решить, экстрадировать ли Онищенко в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители.

Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

Адвокат Онищенко Олег Ищенко не стал комментировать информацию о задержании бывшего депутата.

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Ранее разыскиваемый беглый бизнесмен Александр Онищенко 29 ноября заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия «Укргаздобыча» с помощью нескольких своих компаний через «псевдобиржи», что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Александр Онищенко, ФРГ
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